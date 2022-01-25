Губернатор Алексей Текслер не собирается вводить дистант в школах Челябинской области

Теклсер провел совещание с главами муниципалитетов. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области не станут переводить школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 25 января, заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания с главами муниципалитетов.

— Мы заблаговременно начали готовиться к новой волне заболеваемости. В Челябинске готова к работе дополнительная поликлиника для пациентов с подозрением на ковид, завтра она откроется. Аналогичная поликлиника заработает в Магнитогорске. Даны поручения распространить этот опыт на другие города региона, – отметил Текслер.

Губернатор также дал указание главам муниципалитета проработать вопрос с предприятиями о добровольном переводе сотрудников на удаленку. Кроме того, он поручил обеспечить врачам комфортные условия работы на местах и усилить меры профилактики - соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

По данным Минздрава Челябинской области, в регионе за прошедшие сутки выявили 797 новых случаев коронавируса. В числе новых инфицированных есть 141 школьник. Сейчас от коронавируса лечатся 4811 южноуральцев. За сутки от болезни умерли 6 пациентов.

Ранее в регионе отгрузили первую партию подростковой вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М». Всего доз – 2400. С областного аптечного склада она поступят в ближайшее время в медицинские учреждения региона.

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