Губернатор Алексей Текслер показал себя в молодости и поздравил южноуральцев с Днем студента

Алексей Текслер в молодости. Фото: alexeytexler.official / Instagram.ru
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем студента. Он также опубликовал в своем Instagram фотографию себя в молодости.
— Лето 1995 года. Я только что защитил диплом, приехал к родным в Челябинск, — рассказывает губернатор предысторию фотографии.
По словам Алексея Текслера, это было непростое время. Но он вспоминает те года с теплотой, поскольку был молод. Губернатор уверен, что для многих студенчество является их самым ярким моментом в жизни.
— Нынешним студентам желаю успешной учёбы, здоровых амбиций и упорства. Вы крутые, у вас все получится! — подытожил Алексей Текслер.
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