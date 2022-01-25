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Общество25 января 2022 14:42

Губернатор Алексей Текслер показал себя в молодости и поздравил южноуральцев с Днем студента

Смотрим, как выглядел губернатор в 1995 году
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Алексей Текслер в молодости. Фото: alexeytexler.official / Instagram.ru

Алексей Текслер в молодости. Фото: alexeytexler.official / Instagram.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем студента. Он также опубликовал в своем Instagram фотографию себя в молодости.

— Лето 1995 года. Я только что защитил диплом, приехал к родным в Челябинск, — рассказывает губернатор предысторию фотографии.

По словам Алексея Текслера, это было непростое время. Но он вспоминает те года с теплотой, поскольку был молод. Губернатор уверен, что для многих студенчество является их самым ярким моментом в жизни.

— Нынешним студентам желаю успешной учёбы, здоровых амбиций и упорства. Вы крутые, у вас все получится! — подытожил Алексей Текслер.

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