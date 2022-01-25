В Челябинске производителя масла оштрафовали за фальсификацию своего продукта

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение о наложении штрафа в отношении производителя масла - ООО «Велда». Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, фирма вместо молочных жиров включила в состав своего продукта жиры растительного происхождения.

Фальсифицированное масло продавалось на территории Удмуртской Республики, а также Республики Татарстан и Башкортостан. После проверки продукта в магазине «Доброцен», находящегося в Ижевске, специалисты ФГБУ «Татарская межобластная ветеринарная лаборатория» установили, что в составе масла не было молочных жиров.

По результатам проверки на производителя масла был составлен протокол об административном правонарушении. После этого дело передали в Арбитражный суд Челябинской области, где нарушителю выписали штраф в 150 тысяч рублей.

— 17 января 2022 года решение поступило в Россельхознадзор. Сейчас Службой проводятся мероприятия по отзыву декларацию о соответствии на сливочное масло, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в прошлом году фирму штрафовали пять раз за фальсификацию масла.

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