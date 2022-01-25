Минкульт прокомментировал обвинения о домогательствах главного дирижера «Малахита» к девушкам

Виктор Лебедев. Фото: Государственный русский народный оркестр Малахит / vk.com

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин прокомментировал скандал, участником которого стал основатель оркестра «Малахит» Виктор Лебедев. Народного артиста обвинили в том, что он якобы через постель решает, кого взять к себе на работу. Поводом для этого послужила диктофонная запись, которую сделала соискательница во время разговора с Лебедевым.

Глава минкульта подчеркнул, что лично знаком с девушкой, которая записывала разговор. Ее зовут Анна Белякова, и она играет на домре. По словам Алексея Бетехтина, девушка неоднократно принимала участие в прослушиваниях, но комиссия несколько раз отказывала ей. В итоге Белякова решила спровоцировать дирижера, а потом пойти на шантаж.

— Анна Евгеньевна [Белякова] сочла нужным настоять на личной встрече с Лебедевым и получила возможность записать разговор личного содержания с ним. С помощи этой записи в дальнейшем Белякова пыталась оказывать давление на Виктора Григорьевича, настаивая на своем трудоустройстве в оркестр. По словам моих коллег, бывших руководителей Анны Беляковой, на прежних местах работы она не единожды прибегала к подобным методам для продвижения по карьерной лестнице. Получив от Лебедева отказ, Анна Евгеньевна обратилась в СМИ для придания огласки ситуации под нужным ей углом, а также с заявлением о домогательствах в МВД и следственный комитет, — рассказал Алексей Бетехтин.

Министр культуры Челябинской области заявил, что Анна Белякова недавно была у него на приеме. Она потребовала уволить Лебедева и взять ее в коллектив оркестра

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