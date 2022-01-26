В Челябинской области машина свалилась в кювет и врезалась в дерево, есть жертвы

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В ДТП в Челябинской области погиб мужчина и пострадали две женщины. Авария произошла вечером 25 января на дороге Миасс-Златоуст.

FAW выехал за пределы дороги, свалился в кювет и врезался в дерево. Крышу автомобиля буквально вмяло внутрь.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, водитель получил не совместимые с жизнью травмы. Его тело удалось вытащить из машины только с помощью специального оборудования.

В FAW ехали также две пассажирки. Одну после ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии, вторая серьезно не пострадала и отказалась от госпитализации.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге.

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