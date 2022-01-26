Райффайзен Банк выяснил, что для россиян важно при выборе кредита

Для россиян при выборе кредита размер ежемесячного платежа оказался более значимым фактором, чем уровень процентной ставки или стоимость финансовой защиты. К таким выводам пришли в Райффайзен Банке в результате конджоинт анализа [1], который строился на опросах более 1 200 человек.

Сумма, которую предстоит платить по займу каждый месяц, важна для 42% россиян. На годовую ставку больше смотрят 34%. А размер финансовой защиты критичен лишь для 13% опрошенных. Среди других факторов, на которые обращают внимания потенциальные заемщики — возможность получить кредитные каникулы (6%), наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит (3%), возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии (1%) и возможность получить кредитную карту в подарок (1%).

«Мы рады предложить потребительский кредит или его рефинансирование по фиксированной ставке 5,55%. Предложение актуально при оформлении программы финансовой защиты. Можно выбрать любой размер и срок займа, сохраняя при этом комфортный уровень ежемесячного платежа. Для наших клиентов также доступна возможность отложить первый платеж по кредиту максимум на два месяца», — отмечает Мария Николенко, директор сети офисов Райффайзен Банка в Челябинске.