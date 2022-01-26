Суд приостановил производство по делу челябинца, выбросившего щенка с 8 этажа

Щенок разбился насмерть при падении с высоты Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Суд приостановил производство по уголовному делу 30-летнего челябинца, который выбросил щенка овчарки с 8 этажа на Чичерина, 30. Молодой человек, ранее признал свою вину, однако перестал приходить на заседания.

— Он объявлен судом в розыск, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Скрин с сайта Судебного участка №1 Калининского района г. Челябинска

Оказалось, что из дома, где произошло ЧП, мужчина и его супруга съехали еще в сентября прошлого года. Об этом рассказали соседи. Ранее они обращались в полицию с просьбой провести проверку: помимо овчарки, которая разбилась в результате падения, у него были собака породы чихуахуа, кошка-британка и крыса. На семью также жаловались из-за громкой музыки и запаха табака.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 17 июня в доме на Чичерина, 30. Как рассказа одна из жительниц дома, в тот вечер были слышны крики. По словам мужчины, он получил питомца бесплатно, по объявлению о раздаче животных. В съемной квартире, щенок грыз мебель и линолеум. В ту ночь он схватил собаку и, держа ее на руках за ограждением балкона, принялся ругать. Но в итоге нечаянно уронил животное.

Он обвиняется в жестоком обращении с животными (ч.1 ст.245 УК РФ).

— Санкция указанной статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, — комментировала ранее Наталья Мамаева.

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В Челябинске не утихает история расчленения котенка в «Академе». Оказалось, что это сделала школьница. После того, как семья не пришла в суд, их объявили в розыск. В итоге ее все-таки поместили в центр временного содержания. Семья девочки заявила о травле со стороны зоозащитников.

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