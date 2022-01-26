В Челябинске будут судить организатора психологического тренинга, во время которого ребенок сломал позвоночник

До перелома школьник участвовал в турпоходах и занимался борьбой, а после даже домашнее задание смог выполнять, только стоя на коленях. Фото: предоставлено КП-Челябинск

В Челябинске в суд передали уголовное дело директора ООО «Опыт и молодость». Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли тяжкий вред здоровью.

Фирма предпринимательницы проводила психологический тренинг, во время которого пострадал 12-летний участник. Мальчик упал с веревки, натянутой на полутораметровой высоте, и сломал позвоночник. Проходить по канату между деревьями участников «веревочного курса» отправили без страховки.

Напомним, после травмы 12-летний Данил Устинов надолго попал в больницу. Ему пришлось много месяцев лечиться, мальчик не мог сидеть и вынужден был постоянно носить корсет. До тренинга школьник занимался греко-римской борьбой и даже начал получать награды на соревнованиях, но перелом двух позвонков заставил его бросить спорт. С учебой в школе из-за длительного лечения тоже возникли трудности.

Мама пострадавшего мальчика Марина Устинова много месяцев добивалась, чтобы организаторов опасного тренинга привлекли к ответственности.

— У меня нет задачи кого-то посадить. Я лишь хочу, чтобы организаторы пересмотрели безопасность и не допускали тренера до работы с детьми. Я хочу, чтобы справедливость в отношении моего ребенка была восстановлена и самое главное, чтобы другие дети не пострадали, — рассказала женщина.

По ее словам, фирма, проводившая «веревочный курс» вернула деньги за занятие и оплатила первый медицинский корсет для травмированного мальчика, он стоил 15 тыс. рублей. Семья ребенка намерена требовать еще 1 млн рублей в качестве компенсации.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело директора фирмы будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Если вина женщины подтвердится, ей будет грозить штраф от 100 до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

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