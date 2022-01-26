В Челябинске эвакуировали администрацию города

Фото: читатель КП
В Челябинске началась эвакуация администрации города. Информацию об этом КП-Челябинск рассказал собственный источник.
В городской администрации прокомментировали происходящее.
— Полиция попросила покинуть здание, мы стоим на улице — рассказала Анна Фалалеева, пресс-секретарь мэрии.
Сотрудники успели тепло одеться и выйти из здания. Вход в администрацию оцепили, на место происшествия приехала служба кинологов, помещения будут проверять.
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