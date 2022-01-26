В Челябинске к первой горбольнице стянули силовиков

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске к первой городской больнице стянули силовиков. На месте событий оказался корреспондент КП-Челябинск.

— Медперсонал рассказал, якобы пришло сообщение, что их заминировали. Приехали кинологи, проверили — сообщение не подтвердилось, — передает с места наш корреспондент.

Сами кинологи от комментариев воздержались. Сегодня они приезжали в администрацию города, сотрудников которой эвакуировали. Люди вышли на улицу и ждали, пока собака проверит все помещения внутри.

Подробней об эвакуациях в городе читайте в нашей онлайн-трансляции.

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