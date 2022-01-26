Врач-инфекционист: чем «Омикрон» отличается от ОРВИ

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В последнее время появляется всё больше данных о том, что новый штамм коронавируса «Омикрон» по симптоматике похож на ОРВИ. Какие специфические симптомы присущи «Омикрону», и кто подвержен ему больше всего? – Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Можно ли говорить о том, что какие-то группы населения более или менее подвержены омикрону?

В группе риска остаются пожилые и люди с тяжелой фоновой патологией. Новый штамм «Омикрон» оказался более заразным для детей. Среди них наиболее уязвимы дети раннего возраста – до 2 лет. У маленьких детей часто наблюдаются диспептические симптомы – рвота, диарея, – что в совокупности с повышением температуры может привести к обезвоживанию. Поражение бронхов у части детей раннего возраста приводит к быстрому развитию обструктивных состояний, поражение мелких бронхов (бронхиолит) может стать серьезной проблемой, требующей неотложных стационарных мероприятий.

Есть ли какие-то специфические симптомы, которые отличают «Омикрон»? Стали ли какие-то симптомы менее характерны для «Омикрона»?

Симптомы болезни, вызванной «Омикроном», типичны для обычной ОРВИ. То есть, симптомы настолько общие, что поставить именно COVID-19, основываясь только на клинической картине – маловероятно. Сейчас многие пишут о том, что в 80% случаев типичным является боль в горле, насморк также типичен для Омикрон-штамма, очень характерно снижение или отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость. Но если отложить в сторону пандемию COVID-19 и посмотреть на симптомы, то «Омикрон» клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией.

Ранее такой характерный симптом, как аносмия (отсутствие обоняния) при болезни, вызванной «Омикроном», встречается редко – менее чем в 20% случаев. Но важно помнить, что эта респираторная инфекция по-прежнему у неиммунных людей может вызывать тяжелые поражения различных органов и систем, а также привести к летальному исходу. С учетом высокой контагиозности, «заразности», нового штамма, для тех, кто не болел и не вакцинирован, лучше не стало.

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