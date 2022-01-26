У мэрии Челябинска забрали полномочия по проектированию метротрама

Построить метро в Челябинске пытаются уже 30 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты областного Законодательного собрания одобрили перераспределение полномочий по проектированию метротрамвая в Челябинске. Законопроект об этом в региональный парламент внес губернатор Алексей Текслер.

За проектирование, строительство, ввод в строй и эксплуатацию метротрамвайной сети будет теперь отвечать не администрация Челябинска, а министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, в Челябинске собираются объединить метро с наземными трамвайными ветками. Протяженность подземных дорог должна составить почти 12 километров. Планируют открыть три подземных станции: «Комсомольская площадь», «Площадь Революции» и «Торговый центр».

На создание гибридного вида транспорта потратят 73 млрд рублей. В центре города уже начали геологические изыскания, необходимые для проектирования метротрама.

Метро в Челябинске — один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 году. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru