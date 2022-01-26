3000 кубометров новогодних деревьев ежедневно перерабатывают на полигоне ТБО в Полетаево

Фото: Полигон ТБО

Январские каникулы прошли, но праздничный шлейф Нового года тянется до сих пор. Деревья, которыми южноуральцы украшали дома, продолжают поступать на полигон ТБО в Полетаево. Ежедневно работники предприятия выбирают не менее 100 деревьев из общего потока твердых коммунальных отходов, завозимых на производственную площадку.

Впрочем, на захоронение не попадет ни одно дерево: все хвойники отсортировываются и складируются на площадке для крупногабаритных отходов (КГО). Там, по мере накопления, растения измельчаются на установке «Торнадо». На переработку одного дерева мощному мульчеру требуются считанные секунды. На выходе получается щепа, из которой в последствии сделают технический грунт для нужд полигона. Например, для отсыпки дорог.

Фото: Полигон ТБО

«Если перевести поступающий объем хвойных растений в кубометры, то количество измельчаемых ежедневно деревьев равняется примерно 3000 кубометров. Цифра внушительная и, как показывает опыт, на спад елочный трафик пойдет только к середине февраля. На сегодняшний день полигон принял и измельчил в щепу около 10% от того количества деревьев, которые обычно поступает на предприятие после Нового года», — сообщили на предприятии.

Всего по оценкам специалистов, предприятие примет и переработает не менее 40 тысяч праздничных деревьев. На Полигоне ТБО уверены — доставлять «новогодние приветы» мусоровозы будут до глубокой весны.

Фото: Полигон ТБО

«По опыту прошлых лет совершенно точно можем сказать. Деревья поступают на полигон и в марте, и в апреле… Ситуация про выброшенную елку в мае анекдотичная, но вполне реальная. Хотя, в этом году мы отметили довольно новое и необычное явление — многие начали выкидывать праздничные растения, по ощущениям, прямо после боя курантов. Первого января на полигон поступило около 400 хвойных деревьев», — поделились наблюдениями на «Полигоне ТБО».

Напомним, за период праздничных каникул на линии сортировочного комплекса поступило 3,5 тыс. тонн отходов. В среднем сортировщики обрабатывали по 350 тонн мусора в сутки. Для сравнения — в обычные дни этот показатель составляет около 300 тонн. Увеличение объемов в новогодние каникулы является традиционным, поэтому к работе в усиленном режиме в Полетаево подготовились заблаговременно.

В первых числах января южноуральцы также массово выбрасывали старую мебель: шкафы, диваны, тумбы и шифоньеры. Крупногабаритного мусора такого типа было очень много. Такое явление довольно необычно для января, от подобного КГМ традиционно избавляются летом, когда начинается ремонтный сезон.

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