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Общество26 января 2022 9:01

В минэкологии не нашли слив отходов в Шершневское водохранилище, на который жалуются горожане

Челябинцы считают, что канализационные стоки сбрасывают по ночам, чтобы нарушение не заметили
Елена КОЛЧИНА
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Горожане уверены, что канализационные стоки тайно сливают по ночам. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Горожане уверены, что канализационные стоки тайно сливают по ночам. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Жители Челябинска пожаловались на то, что в Шершневское водохранилище продолжают сливать канализационные стоки. В соцсетях опубликовали фотографии «фекального потока». По словам автора, снимки сделаны ночью 26 января.

— Это никакая не авария, стоки намеренно сливают по ночам, — сообщает жительница города.

— После приезда на место представителей прокуратуры, МЧС ответственный за эксплуатацию и обслуживание коллектора «ЮжУралВодоканал» провел ряд мер и отчитался что авария устранена. Сегодня ночью поток сточных вод продолжал течь, — рассказал читатель КП Станислав.

В региональном минэкологии слова челябинцев опровергают. Там рассказали, что к месту происшествия 26 января выезжали специалисты государственного экологического надзора и провели проверку.

Специалисты минэкологии не нашли зловонный ручей у водохранилища, но понаблюдали за ремонтными работами. Фото: минэкологии Челябинской области

Специалисты минэкологии не нашли зловонный ручей у водохранилища, но понаблюдали за ремонтными работами. Фото: минэкологии Челябинской области

— Факт излива не подтвердился, на данный момент ведутся ремонтные работы, — заявили в минэкологии.

Напомним, поток канализационных вод стремящийся к Шершневскому водохранилищу, обнаружили в конце прошлой неделе. В минэкологии назвали причиной загрязнения аварию на «ЮжУралВодоканале» и возбудили в отношении предприятия два административных дела о нарушениях. Собственную проверку начали в прокуратуре. В городской администрации накануне отчитались об усиленных проверках водопроводной воды и заявили, что вода, которую получают челябинцы, соответствует санитарным требованиям.

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