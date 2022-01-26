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Происшествия26 января 2022 10:06

В Магнитогорске массово эвакуировали школы

Рассказываем, что происходит
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: скрин из видео Черное & Белое Магнитогорск

Фото: скрин из видео Черное & Белое Магнитогорск

В Магнитогорске Челябинской области началась массовая эвакуация школ. Информация об этом появилась в социальных сетях. Жители города пишут, что эвакуировали детей из школ № 12, № 16, № 36 и № 40.

Мэрия уже прокомментировала случившееся.

— В общеобразовательных учреждениях города проходят учебные тренировки по отработке действий сотрудников в непредвиденных ситуациях, — рассказали журналисту КП-Челябинск в управлении образования администрации Магнитогорска.

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