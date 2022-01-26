В Курчатовском районе Челябинска построят школу за 106 млн рублей

В ближайшие месяцы строительство не начнется
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске собираются построить новую школу. Она расположится в микрорайоне №48 Краснопольской площадки в Курчатовском районе. За строительные работы готовы заплатить 105,9 млн рублей. Об этом на онлайн-конференции «Нацпроекты. Госзакупки» рассказал замглавы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», под будущую школу уже выделили земельный участок площадью 2,5 гектара. Но подрядчика для строительства еще не выбрали. Аукцион по его поиску объявят в начале четвертого квартала 2022 года.
К настоящему моменту не готов даже проект будущей школы. Разработчика этого проекта сейчас пытаются найти. За подготовку документации в мэрии предлагают 8,5 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru