В Магнитогорске вынесли приговор юристам, которые прикрывали нарушения мигрантов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор руководителю юридической компании и его сотруднице. По данным следствия, они предоставляли услуги мигрантам и подкупали полицейских, чтобы те закрывали глаза на миграционные нарушения.

Выяснилось, что руководитель фирмы через сотрудницу передал 70 тыс. рублей начальнице одного из отделов полиции.

— Приговором суда осужденным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и трех с половиной лет лишения свободы условно соответственно, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области.

Их осудили по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Начальнице полиции, которая брала взятку, вынесли приговор еще раньше.

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