Челябинские таможенники остановили пассажирку авиарейса в Египет из-за таблеток «Феназепама»

Сильнодействующие лекарства нужно проносить через «красный коридор» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пассажирке рейса Челябинск — Шарм-эль-Шейх пришлось объясняться с таможенниками из-за таблеток «Феназепама» в ручной клади. Это лекарство относится к категории сильнодействующих веществ.

Если без «Феназепама» в путешествии никак, подтвердите, что он назначен врачом. Нужны рецепт, справка, выписка из истории болезни (либо их копии, заверенные установленным образом). Также придется заполнить таможенную декларацию в бумажном виде или на сайте ФТС России. В аэропорту идите через «красный коридор».

— Таблетки изъяты, возбуждено дело об административном правонарушении. В соответствии с законодательством, несоблюдение ограничений и недекларирование товара предусматривает его конфискацию и уничтожение, а также наложение административного штрафа, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни.

Что касается самой женщины, то она смогла вылететь в Египет. За один блистер «Феназепа» ее задерживать не стали. По возвращении с отдыха ее будет ждать административное дело.

СПРАВКА КП

За два последних года сотрудниками таможенного поста Аэропорт Баландино выявлено более 20 фактов незаконного перемещения сильнодействующих лекарственных препаратов.

Незаконное перемещение через государственную границу России (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицированно как преступление, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

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