В Заксобрании Челябинской области выбрали нового руководителя аппарата

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Нана Швелидзе стала новы м руководителем аппарата Заксобрания Челябинской области. Должность досталась ей по итогам конкурса. Все претенденты прошли сначала тестирование, а затем собеседование. По итогам последнего выбрали победительницу.

В региональный парламент Нана Швелидзе переходит из аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Ранее она работала в мэрии Норильска.

Должность мэра Норильска напомним прежде занимал нынешний губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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