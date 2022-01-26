В Заксобрании Челябинской области выбрали нового руководителя аппарата

Фото: google.ru/maps
Нана Швелидзе стала новы м руководителем аппарата Заксобрания Челябинской области. Должность досталась ей по итогам конкурса. Все претенденты прошли сначала тестирование, а затем собеседование. По итогам последнего выбрали победительницу.
В региональный парламент Нана Швелидзе переходит из аппарата губернатора и правительства Челябинской области. Ранее она работала в мэрии Норильска.
Должность мэра Норильска напомним прежде занимал нынешний губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru