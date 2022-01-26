В Челябинске до 20 февраля продлили ограничение движения транспорта по улице Труда

Фото: архив "КП"

В Челябинске движение транспорта на улице Труда на участке от ул. Пушкина до ул. Свободы будет ограничено еще почти на месяц. Как сообщили в администрации города, причиной этому стали работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения.

— Ограничение движения транспорта на этом участке будет продлено до 20 февраля, — сообщили в мэрии.

Синим цветом указан участок, где действует ограничение. Фото: мэрия Челябинска

Работы ведет ООО «Гарантстрой». Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

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