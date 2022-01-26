В Челябинске двух сотрудников локомотивного депо осудили за хищение 30 тонн масла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Челябинска вынес приговор двум бывшим сотрудникам управления Сервисного локомотивного депо Южный Урал ООО «СТМ-Сервис». Они были признаны виновными в хищении 30 тонн масла. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— Суд приговорил мужчин к наказанию в виде 2 лет 10 месяцев и 2 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в ведомстве.

Как установил суд, преступление произошло в июне 2020 года. Двое сотрудников депо оформили документы на получение товарно-материальных ценностей и с помощью них незаконно вывезли со склада 30 тонн масла, которое используется для обслуживания железнодорожных составов.

Кроме того, один из обвиняемых похитил еще 10 тонн масла. Он вывез его с пункта технического обслуживания локомотивов, сообщив подчиненным недостоверные сведения.

Бывших сотрудников депо судили за растрату и мошенничество (ст. 160 и 159 УК РФ). Также они возместили причиненный ущерб в размере 2 млн рублей.

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