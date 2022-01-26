В Челябинской области ФСБ и Россельхознадзор пресекли незаконный ввоз 50 черепах из Казахстана

Фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

В Челябинской области сотрудники пограничного управления ФСБ совместно со специалистами территориального Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз 50 черепах из Казахстана. Животных везли из Костаная в Екатеринбург без сопроводительных документов. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

— Перемещение животноводческой продукции и живых животных без документов является нарушением действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Специалистами Управления Россельхознадзора было принято решение о запрете ввоза черепах к ввозу на территорию Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

В отношении перевозчика возбудили административное дело за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил (ч. 2 ст.10.8 КоАП РФ). Что касается черепах, то их под контролем Россельхознадзора возвратят к месту отгрузки.

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