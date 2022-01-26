В Челябинске начали эвакуировать школы, где проходят вечерние занятия

Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В Челябинске вечером, 26 января, начали вновь поступать сообщения о минированиях. Если днем проверяли здания мэрии и горбольницы №1, то теперь поисковые мероприятия ведутся в школах.

Детей эвакуировали из школ, где в настоящий момент проводятся вечерние занятия и кружки. Как пишет «ЧелябинскСегодня» со ссылкой на свой источник, причиной новых проверок стали анонимные письма о минировании.

Также волна эвакуаций из школ проходила сегодня днем в Магнитогорске. Информация об этом появилась в социальных сетях. Жители города писали, что эвакуировали детей из школ № 12, № 16, № 36 и № 40.

Подробней об эвакуациях в городе читайте в нашей онлайн-трансляции.

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