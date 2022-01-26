В Челябинске силовики проверили горбольницу №1 после сообщения о минировании

Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинске к зданию городской больницы №1 в среду, 26 января, прибыли силовики из-за сообщения о минировании. Взрывное устройство искали во всех зданиях медгородка. На месте событий оказался корреспондент КП-Челябинск.

— Медперсонал рассказал, якобы пришло сообщение, что их заминировали. Приехали кинологи, проверили — сообщение не подтвердилось, — рассказал наш корреспондент.

Сами кинологи от комментариев воздержались. До проверок в больнице они приезжали в администрацию города, сотрудников которой эвакуировали. Люди вышли на улицу и ждали, пока собака проверит все помещения внутри.

Также вечером 26 января начали эвакуировать школы, где проходят занятия. Как стало известно, причиной проверок стали анонимные письма о минировании.

Кроме того, волна эвакуаций из школ проходила в этот день и в Магнитогорске. Информация об этом появилась в социальных сетях. Жители города писали, что эвакуировали детей из школ № 12, № 16, № 36 и № 40.

Подробнее об эвакуациях в городе читайте в нашей онлайн-трансляции.

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