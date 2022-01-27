В Челябинске школьников начали прививать против коронавируса

Прививки делают детям 12-17 лет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске 26 января начали делать прививки от коронавируса детям. Об этом в эфире радио КП-Челябинск 95,3 FM рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

По ее словам, отдельный кабинет для подростков 26 января открыли в большом прививочном центре на территории КРК «Мегаполис» в Челябинске. Кроме того, дети смогут вакцинироваться в поликлиниках и в школьных медкабинетах.

— Сегодня первая бригада выезжает в лицей №11, где довольно большое количество желающих вакцинироваться, — сообщила Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинск на этой неделе привезли первые 2,4 тыс. доз вакцины «Спутник-м», разработанной специально для подростков. Прививать ей будут детей 12-17 лет. Ранее в региональном минздраве пояснили, что вакцинация будет исключительно добровольной, школьникам начнут делать прививки только с письменного согласия родителей.

27 января вакцинацию против коронавируса начнут также в челябинском лицее №15. Наш корреспондент будет при этом присутствовать и расскажет, как в школе организуют процедуру.. Следите за новостями на сайте КП-Челябинск.

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