В Челябинской области не будут останавливать плановую медпомощь из-за роста заболеваемости коронавирусом

В регионе пока хватает мест в ковидных госпиталях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области не планируют приостанавливать оказание плановой медпомощи в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, как это сделали в некоторых других российских регионах. Об этом в эфире радио КП-Челябинск 95,3 FM рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Она уточнила, что решение региональных властей может измениться, это будет зависеть от развития эпидситуации.

Сейчас, несмотря на всплеск заболеваемости, относительно мало растет количество госпитализаций среди больных коронавирусом. Поэтому новые госпитали для лечения Covid-19 тоже пока не разворачивают.

— У нас не открыты дополнительные госпитальные базы. Они пока работают в том объеме, в котором были сокращены на этапе снижения четвертой волны, — сообщила Ирина Гехт.

Напомним, за предыдущий день в регионе зарегистрировали почти тысячу новых случаев коронавируса. Так много заболевших не выявляли за все время с начала эпидемии в Челябинской области.

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