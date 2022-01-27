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Экономика27 января 2022 4:18

Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района

Стоимость поездки при оплате банковской картой — такая же, как и при оплате наличными
Источник:kp.ru
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В автобусах Увельского района появилась безналичная оплата проезда. Новый сервис внедрили Сбербанк и МУП «Увельское АТП», которое обслуживает 11 автобусных маршрутов района.

Теперь пассажиры могут совершать оплату банковскими картами любых банков, а также с помощью устройств, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты, — Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость поездки при оплате банковской картой — такая же, как и при оплате наличными.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Бесконтактные платежи существенно сокращают время обслуживания пассажира и делают поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания, снизить операционные расходы и увеличить сбор выручки. А в условиях пандемии такой способ расчетов является и наиболее безопасным».

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