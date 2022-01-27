Пьяный магнитогорец ночью устроил пожар в девятиэтажке

Пожар случился ночью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 27 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Советской в Магнитогорске. Загорелась квартира на втором этаже. Пожарных вызвали жильцы, заметившие появление густого дыма.

Как рассказали во втором пожарно-спасательном отряде Магнитогорска, квартиру поджег 35-летний мужчина. Он курил в помещении и уронил непотушенную сигарету. По предварительным данным, в тот момент магнитогорец был пьян.

В комнате вспыхнули вещи и мебель, огонь распространился на 5 квадратных метров. Сам виновник пожара отравился продуктами горения. Мужчина остался жив. С места происшествия его увезли в больницу. Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

Пожар удалось потушить. Из дома, где возникло сильное задымление, эвакуировали 13 человек, в том числе двух детей. Пятеро из жильцов смогли покинуть помещения только с помощью спасателей, но в итоге не пострадали.

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