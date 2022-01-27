«Мы недорабатываем»: новый глава ГУ МВД по Челябинской области — о борьбе с телефонными мошенниками

Михаил Скоков на пресс-конференции ответил на вопрос журналиста КП-Челябинск Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области регистрируется больше 20 случаев телефонных мошенничеств в сутки. Раскрываемость 20% и этого не достаточно. Об этом заявил новый глава ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков во время первой пресс-конференции.

Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» задал вопрос: почему так происходит, в чем сложность установить местонахождение и личности мошенников. По нашим подсчетам, в прошлом году южноуральцы перевели больше 1 млрд рублей телефонным мошенникам. Зарегистрировано 18 тыс. подобных случаев

— Многие граждане находятся вне зоны нашего контроля и вне границ российской федерации. К тому же сейчас есть технологии, которые помогают скрыть личность мошенника и его сложно установить. На территории России устанавливаем, но это тоже сложно, — рассказал Михаил Скоков, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.

Полицейские провели опрос жителей, которые стали жертвами, и большая часть из них признались, что не знали о таких мошенниках. Выход один — это профилактическая работа с населением, отметил генерал-лейтенант.

— В связи с этим понятно, что мы недорабатываем. Наша задача убедить граждан, что нужно быть предельно осторожными при переводе денежных средств. С губернатором обсудили программу профилактики, будут задействованы все органы власти, — заключил Михаил Скоков.

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