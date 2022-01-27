В Челябинской области впервые выявили больше тысячи случаев коронавируса за день

Сейчас болеют почти 7 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области зарегистрировали рекордное количество новых случаев коронавируса: за день болезнь обнаружили у 1221 человека, в том числе у 161 школьника.

Сейчас от Covid-19 лечатся 6930 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки 5 пациентов скончались от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 157 937 жителей Челябинской области.

Напомним, накануне в Челябинске начали прививать школьников против коронавируса. Желающие могут прийти с ребенком в кабинет вакцинации в «Мегаполисе». Прививки будут также делать в школьных медкабинетах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru