Михаил Скоков рассказал, откуда поступают сообщения о минировании в Челябинской области

Полицейские обязаны проверять каждое сообщение о минировании Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сообщения о минировании, которые поступают в Челябинской области часто идут из-за границы. Об этом заявил новый глава регионального ГУ МВД Михаил Скоков во время пресс-конференции.

— Нам очень сложно достучаться до тех коллег, чтобы нам оказывали помощь, и, к сожалению, не все откликаются. На любой сигнал о минировании мы вынуждены и обязаны выполнять задачи так, чтобы обезопасить население, — рассказал Михаил Скоков.

Напомним, социальные учреждения Челябинской области в январе подверглись атакам лжеминеров. Из-за сообщений о якобы заложенных бомбах отменяли занятия во всех челябинских школах, эвакуировали детей в Магнитогорске и сотрудников мэрии в Челябинске. Экстренные проверки проводили также в больницах. Сегодня ФСБ сообщили о задержании двух молодых людей, ими оказались жители Магнитогорска.

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