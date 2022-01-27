Полицейские в Челябинской области предотвратили взрыв

Марат Абдулхаликов, Александр Гайсин и Георгий Кузнецов, помогшие пожилым супругам во время пожара. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Троицке Челябинской области полицейские спасли пожилых супругов и не дали произойти взрыву во время пожара на частном подворье.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, сотрудники ДПС случайно заметили пожар в частном секторе на улице Пионерской. Пламя охватило хозяйственную постройку рядом с домом.

Полицейские вызвали МЧС, а сами бросились на помощь. Они вывели из дома пожилую женщину, которая не заметила, как начался пожар. Муж пенсионерки пытался своими силами потушить огонь. Его сотрудники ДПС тоже отвели на безопасное расстояние. Кроме того, они вытащили из горящего сарая три баллона с газом, чтобы не произошел взрыв.

Хозяева дома в результате не пострадали. Пожар удалось потушить сотрудникам МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru