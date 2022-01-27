Установку бордюров вдоль трамвайных путей в Челябинске остановили по требованию полиции

Михаил Скоков получил ГИБДД провести проверку Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый глава ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков раскритиковал проект обособления трамвайных путей в Челябинске. Он поручил разобраться в ситуации начальнику ГИБДД области Андрею Харцызову.

— Строительные работы не было согласованы с МВД. Работы приостановлены. Специалисты считают, что это неэффективное решение, и меня этот ответ устраивает, — заявил Михаил Скоков.

Получить комментарий Миндортранса на момент публикации материала не удалось.

Напомним, обособлять трамвайные пути начали осенью прошлого года. Установить бордюры, через которые не смогут проехать машины, планировали на разных участках общей протяженностью 30 км.

На некоторых участках поставили столбики, однако водители начали возмущаться. Так, под мостами в Ленинском районе часть ограждений убрали.

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