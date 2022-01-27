«Просили не снимать»: глава МВД по Челябинской области Михаил Скоков рассказал, как танцевал народный танец Северной Осетии

Видео с закрытой вечеринки «слили» в Сеть Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый руководитель ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков прибыл на Южный Урал из Северной Осетии. В Сети есть видео, как он исполняет осетинский танец «хонга кафт» на вечеринке. Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались, не планирует ли он разучить казачий танец на Южном Урале.

Неожиданно для всех генерал-лейтенант сделал признание:

— Коллектив попросил исполнить танец, это было закрытое мероприятие. Отказаться по-мужски было неприлично. С учетом глубокого уважения я постарался показать свои танцевальные способности. Я не танцор, я просто видел, как это танцуют, и постарался воспроизвести. Это мой первый и, наверное, крайний танец. Для меня это было трудно и неожиданно.

Он подчеркнул, что просили не снимать видео, однако кто-то это сделал и выложил.

— Если бы я сегодня знал, что это выложат в соцсети, я себе такое никогда не позволил бы себе. Потому что считаю, что для руководителя такого уровня это нескромно, — отметил генерал-лейтенант.

Видео можно посмотреть по ссылке. Как сообщают местные СМИ, в паре с Михаилом Скоковым была солистка ансамбля «Алан» Майя Дзагоева.

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