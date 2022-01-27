Тестовый прием первоклассников в школы в Челябинске стартует 31 января

Родителям предлагают потренироваться в заполнении заявления и прикреплении документов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 31 января в Челябинске начинается тестовый прием первоклассников в школы. Родителям, которые хотят подать заявление электронно, дадут месяц на тренировки по заполнению бланка и прикреплению документов. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции.

Репетиция по электронной подаче документов будет идти в течение месяца: с 31 января по 28 февраля включительно на сайте госуслуг. Эта онлайн-форма будет идентична той, что заполняется во время приемной комиссии.

По словам первого замминистра образования Челябинской области Елены Коузовой, это позволит родителям проверить, какие документы от них потребуются, все ли у них в наличии и смогут ли они правильно заполнить форму. Правда, сохранить черновик нельзя, чтобы во время старта приемной кампании все были равны.

— У нас самый активный муниципалитет — Снежинский городской округ, там родители прям оттачивают мастерство. И есть даже уникальный случай: скорость подачи заявления 27 секунд, — поделилась Тамара Орехова, начальник отдела ведомственных информационных систем и цифровой трансформации регионального центра оценки качества и информатизации образования.

Сам прием в первые классы по месту жительства стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Узнать, к какой школе прикреплен ваш адрес, можно будет на сайте администрации — распоряжение там выложат до 15 марта. И всех детей, которые относятся к школе по прописке, зачислят в нее в первую очередь.

К 5-му июля в школах будут готовы списки с количеством свободных мест для тех, кто хочет попасть не по месту жительства. Но родителей предупреждают, что такая возможность может быть не в каждом учебном учреждении из-за наполняемости:

— В начальной школе все образовательные программы практически одинаковые. Не важно, гимназия это или лицей. Конечный результат один, поэтому для первого класса можно выбирать любую школу, — посоветовала заместить председателя Комитета по делам образования города Челябинска Лариса Манекина.

Всю основную информацию о правилах зачисления в первый класс нужно читать на сайте школы. Потому что в каждом учреждении свои особенности.

Подать документы можно тремя способами: по почте России, лично или электронно через госуслуги, где после одобрения заявки в течение месяца нужно будет принести оригиналы документов.

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