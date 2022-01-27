На крупном перекрестке в центре Челябинска отключился светофор

Светофор не будет работать на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске днем 27 января перестал работать светофор на пересечении улиц Кирова и Труда. Через этот участок пешеходы могут попасть с одного отрезка новой набережной реки Миасс на другой.

В муниципальном комитете дорожного хозяйства пообещали, что автоматическое регулирование движения на перекрестке постараются восстановить к 18:00.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на перекрестке пока лишь незначительно затруднено.

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