На крупном перекрестке в центре Челябинска отключился светофор

Светофор не будет работать на несколько часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске днем 27 января перестал работать светофор на пересечении улиц Кирова и Труда. Через этот участок пешеходы могут попасть с одного отрезка новой набережной реки Миасс на другой.
В муниципальном комитете дорожного хозяйства пообещали, что автоматическое регулирование движения на перекрестке постараются восстановить к 18:00.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение на перекрестке пока лишь незначительно затруднено.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru