Жительница Магнитогорска 5 лет работала налоговым инспектором по поддельному диплому

За пять лет никто не догадался, что у налогового инспектора нет образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске 44-летнюю женщину признали виновной в использовании поддельных документов.

Горожанка купила фальшивый диплом, якобы выданный магнитогорским ПТУ в 1993 году. В 2016 году с этим дипломом она устроилась на работу в районную налоговую инспекцию.

Женщине удалось не только в течение пяти лет не вызывать ничьих подозрений, но и получить повышение. Начав работу инспектором-делопроизводителем, она перешла на должность старшего инспектора-делопроизводителя. А потом подлог обнаружили во время прокурорской проверки.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, суд приговорил женщину к полугоду ограничения свободы: ей запрещено покидать пределы Магнитогорска или менять место жительства без одобрения правоохранительных органов. Место в ФНС горожанка также потеряла: без диплома налоговым инспектором работать запрещено.

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