В Челябинске на рабочем месте задержали чиновника минстроя

В минстрой пришли следователи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске прямо на рабочем месте задержали начальника управления государственного строительного надзора Евгения Ефименко. О предварительным данным, его подозревают в получении взятки.

Факт задержания чиновника подтвердили в ФСБ. В региональном министерстве строительства и инфраструктуры, подразделением которого является стройнадзор, проводят следственные действия.

В СУ СК по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже.

Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело первого замминистра строительства Ивана Белавкина. Чиновника обвиняют в незаконном получении 1,2 млн рублей.

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