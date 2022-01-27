Число накопительных счетов южноуральцев в ВТБ выросло почти на 40%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Объем средств, которые клиенты вложили в этот сберегательный инструмент, на январь составляет 17,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2021 года остатки на накопительных счетах выросли на 1,5 млрд.

Сейчас ВТБ предлагает клиентам два вида накопительных счетов — «Копилка» и «Сейф». Доходность по ним может составлять до 8% годовых при условии подключения к карте ВТБ опции «Сбережения». Проценты по счету «Сейф» начисляются на минимальный за период с первого по последний день календарного месяца остаток размещаемых средств. Условия ведения счета «Копилка» предполагают начисление в конце месяца дохода на ежедневный остаток. Таким образом, по оценкам экспертов, «Сейф» оптимально подходит для накопления и приумножения средств, «Копилка» — для гибкого управления повседневными тратами.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «Накопительные счета становятся все более популярным инструментом – за год их число в нашем регионе выросло примерно на 38%. Мы ожидаем, что этот продукт будет еще востребованнее. Этому способствует текущий тренд на увеличение процентных ставок по депозитным продуктам. Накопительный счет должен стать нашим ключевым расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента».

Открыть накопительный счет «Копилка» можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн, «Сейф» — в мобильном приложении. Подробная информация об условиях открытия и ведения накопительных счетов размещена на сайте ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)