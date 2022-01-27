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Общество27 января 2022 10:47

В Челябинском аэропорту установили древнюю аркаимскую колесницу

Ею будут удивлять пассажиров
Елена КОЛЧИНА
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Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В аэропорту Челябинска установили копию колесницы бронзового века. Найденный на Аркаиме оригинал называют одной из самых древних колесниц на планете.

фото: пресс-служба Челябинского авиапредприятия

фото: пресс-служба Челябинского авиапредприятия

О том, зачем в здании аэровокзала древнее транспортное средство, рассказала в эфире радио КП-Челябинск 95,3 FM Ирина Текслер. По ее словам, колесница должна вызывать любопытство у пассажиров. Рядом с необычным экспонатом на небольшом экране будут транслировать ролик об истории Южного Урала.

Кроме того, инсталляция в аэропорту рекламирует научно-популярный фильм «Аркаим: колесница времени». Премьера снятой в Челябинской области картины состоится 29 января в кинотеатрах, а немного позже – в телеэфире.

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