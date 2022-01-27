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Общество27 января 2022 11:19

Челябинскую область запорошит снегом и скует тридцатиградусными морозами

Метеорологи предупреждают также о туманах и изморози
Елена КОЛЧИНА
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Ночью будет холодно, а утром появятся изморозь и туман

Ночью будет холодно, а утром появятся изморозь и туман

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области прогнозируют снегопады. Снег пойдет уже в ночь на пятницу 28 января и продолжится днем. Возможно также появление туманов и изморози.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -26, а в низинах — и до -30 градусов. Днем 28 января потеплеет до -13, -8 градусов.

В выходные обойдется без существенных осадков, хотя по ночам возможны похолодания до -27.

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