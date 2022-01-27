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Происшествия27 января 2022 12:00

В Челябинске ограбили приют для животных «Наш дом», вынесли даже очистители воздуха

В краже подозревается мужчина, который работал в приюте год
Егор ПОБЕРЕЙ
Егор ПОБЕРЕЙ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске вечером 26 января обокрали приют для животных «Наш дом». Предполагается, что сделал это 41-летний бывший работник учреждения. Он проработал в приюте год и пользовался доверием персонала.

— Стоимость оборудования около 100 тыс. рублей. Мы обеспечивали приют пять лет, чтобы комфортно было работать, а осталась только ручная пила и молоток с гвоздями. Вынесли даже рециркуляторы, которые чистят воздух у собак. Мы их сейчас выкупим в экстренном порядке снова, чтобы собаки были в бактериально чистой среде, — рассказала КП-Челябинск руководитель приюта Полина Кефер.

Сейчас предполагаемый вор не выходит на связь. Он мог работать с другом, который помог ему забрать украденное на машине. Руководство приюта уже написало заявление в полицию. Теперь работать с воришкой предстоит полиции.

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