Выиграй путевку в лето: 1 февраля «САМОЦВЕТЫ» разыграют 7 сертификатов на путешествия

Фото: "САМОЦВЕТЫ"

Грандиозный финал пройдет на 2 этаже ТРК «Алмаз», в 19:00. Имена счастливчиков, которые получат путевки в лето, определят с помощью генератора случайных чисел. Следить за процессом можно будет и не выходя из дома. В группе Instagram @samocvety.gold организуют прямую трансляцию.

До сих пор не в игре? Еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон и стать участником масштабной акции «Из зимы в лето»! Для этого необходимо до 31 января совершить покупку на сумму от 15 тысяч рублей в салонах или интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и получить купон. Далее зарегистрировать его на сайте. Чек и купон необходимо сохранить до момента розыгрыша.

Отметим, что купоны выдаются на каждые 15 тысяч рублей в чеке. Соответственно, чем дороже покупка, тем больше шансов на победу! Не упусти свой шанс перепрыгнуть из зимы в лето!

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