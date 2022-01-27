В Челябинской области осудили трех иностранцев за торговлю героином

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноармейский районный суд Челябинской области вынес приговор трем иностранцам, которых задержали с крупной партией героина. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального управления ФСБ, их признали виновными в покушении и распространении 900 грамм наркотиков.

Иностранцев задержали в апреле 2021 года, когда они ехали на машине. В ходе обыска сотрудники ФСБ нашли у них около 400 граммов героина. После этого еще 500 грамм запрещенных веществ оперативники обнаружили в тайниках, которые сделали обвиняемые для дальнейшей продажи наркотиков.

Всех иностранцев приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Они были признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (согласно часть 3 статья 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru