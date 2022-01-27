В Челябинске полицейские нашли в автомобиле 87 свертков с наркотиками

Фото: ГУ МВД по Челябинску

В Челябинске на улице Рождественского сотрудники ДПС остановили автомобиль, где находилось 87 свертков с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, запрещенные вещества принадлежали не водителю, а его 30-летнему пассажиру, который является иностранцем. Также у мужчины в карманах куртки нашли еще 10 свертков с наркотиками.

Иностранца задержали и увезли в районный отдел полиции. После экспертизы выяснилось, что в свертках находился героин. Он планировал сбывать запрещенное вещество через тайники, установленные по всему городу.

Затем полицейские отправились к дому задержанного. Там у него обнаружили еще около 70 свертков, 2 пакета, бумажную банку, кофемолку с порошкообразным веществом и 1 пакет с веществом в твердом виде.

Фото: ГУ МВД по Челябинску

Фото: ГУ МВД по Челябинску

— В отношении подозреваемого в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Челябинску.

Задержанный иностранец находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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