Погибшего при пожаре в Южноуральске ребенка собирались забрать из семьи

Мальчик задохнулся в дыму во время пожара. Фото: Типичный Челябинск/vk.com

Четырехлетнего мальчика, который погиб накануне при пожаре в жилом доме в Южноуральске, пытались забрать из семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

— Мама этого ребенка не злоупотребляет алкоголем, но у нее есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции, — рассказала она.

О проблемах в семье стало известно минувшим летом. Тогда житель Южноуральска нашел мальчика спящим возле обочины дороги. Мужчина разбудил ребенка и отвел домой, а видеозапись случившегося опубликовал в интернете.

История вызвала резонанс, с семьей начали усиленно работать органы соцзащиты. Ребенка временно забирали из дома, но потом вернули. По словам Евгении Майоровой, соцработники регулярно приходили к матери и сыну, они в том числе проверяли исправность и безопасность электроприборов в квартире.

Однако состояние матери не улучшалось, поэтому у нее решили забрать ребенка. Иск об ограничении в родительских правах подали в суд 16 октября 2021 года. Суд назначил медицинскую экспертизу, но решение по иску принять не успел. 27 января тело мальчика нашли при тушении пожара в трехэтажном жилом доме. Когда произошел пожар, ребенок находился в квартире в одиночестве.

Причины возгорания сейчас выясняют. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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