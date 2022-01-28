В Челябинской области 1656 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас от коронавируса лечатся 8,6 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день выявили 1656 новых случаев коронавируса. Это абсолютный максимум за все время с начала пандемии и на 435 случаев больше, чем днем ранее. Среди вновь заболевших 223 школьника.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии умерли 6 человек.

Сейчас Covid-19 болеют 8558 жителей Челябинской области.

С начала пандемии коронавирус обнаружили уже у 159 593 южноуральцев.

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