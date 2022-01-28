В реку Теча в Челябинской области сбросили куриные головы

Жители Кунашакского района уже долгое время жалуются на отходы с птицефабрики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кунашакского района обнаружили в реке Теча куриные головы, кишки и лапы. Все это попадает в водоем из сточной трубы на берегу.

В пресс-службе регионального министерства экологии подтвердили, что в реку рядом с селом Муслюмово сбросили останки птиц.

— По итогам рейда для установления виновных лиц возбуждено административное дело о нарушении правил охраны водных объектов, — заявили в министерстве.

Для организаций штраф за такое нарушение составляет от 150 до 300 тыс. рублей.

Жители района уверены, что во всем виновата местная птицефабрика. Отходы производства в реке находит уже долгое время. Фирму, которая отвечает за работу очистных сооружений на птицефабрике, неоднократно уличали в нарушениях.

Минувшим летом ООО «Уральская мясная компания» спровоцировало нашествие мух, от короткого страдали жители сразу многих населенных пунктов. Предприятие сваливало куриный помет на поля, предварительно его не обеззаразив. Из-за этого стремительно размножились насекомые. За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований птицефабрику оштрафовали на 850 тыс. рублей.

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