Андрей Барышев возложил цветы к монументу «Ленинградский мост»

Фото: "Соцгород"

Несмотря на то, что сейчас на проспекте Победы идут строительные работы, и участок, где расположена стела, закрыт, лидера «Соцгорода» пропустили на территорию и вместе с рабочими Мостоотряда-16 Андрей Барышев почтил память жителей блокадного Ленинграда.

— 872 дня жители города мужественно держали оборону. Люди, изможденные от голода, умирали на улицах, замерзали в холодные зимы, но город жил, продолжали работать предприятия. С помощью всей страны ленинградцы выстояли и показали беспримерный подвиг, который мы будем помнить всегда.

Многие предприятия в то время были эвакуированы с запада на восток, из Ленинграда. В частности, был эвакуирован Кировский завод, где работала крановщицей моя бабушка. Вместе с другими ленинградцами она приехала в Челябинск. Здесь люди работали в тылу, ковали Победу, и во многом благодаря им Челябинск назван городом трудовой доблести и славы, — отметил экс-депутат Государственной Думы.

Фото: "Соцгород"

По словам политика и мецената сегодня с разных трибун, экранов ТВ нагнетается агрессивное настроение, разжигается война между народами:

— Все чаще и чаще раздаются голоса пропагандистов и политиканов, создающих милитаристские настроения. А ведь если, не дай Бог что-то случится, они как мыши побегут по щелям и воевать не будут. Наши деды, прадеды, наш многонациональный народ — все были вместе, поднимались плечом к плечу в атаку, вместе сидели в промерзлых окопах, по колено в грязной жиже, делили хлеб, патроны, табак. И они хотели, чтобы мы и наши дети жили под мирным небом. Вот им я верю, а нынешним пропагандистам нет. И об этом нам нужно нам хорошо задуматься, — говорит Андрей Барышев.