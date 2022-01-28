Студенты ЮУрГУ снова будут учиться очно

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

После зимней сессии в Южно-Уральском государственном университете возвращают очные занятия. Приказ об этом подписал ректор Александр Шестаков.

С осени прошлого года студенты учились удаленно ради профилактики коронавируса. Дистанционно в вузе сдавали почти все экзамены. Но с 31 января учащиеся вновь будут приходить на большинство семинаров и лекций.

В формате онлайн-трансляций по-прежнему будут проводить только «поточные» лекции, которые читают сразу трем или более группам.

Занятия по физкультуре планируют по возможности, если не помешает погода, проводить на улице.

В пресс-службе вуза уточнили, что у к очным занятиям не допустят студентов с температурой, кашлями и насморком. Во время занятий в университете и студенты, и преподаватели обязаны носить маски.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет. За последний день Covid-19 диагностировали у 1656 человек, это максимум за все время с начала пандемии.

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