Студенты ЮУрГУ снова будут учиться очно

Фото: пресс-служба ЮУрГУ
После зимней сессии в Южно-Уральском государственном университете возвращают очные занятия. Приказ об этом подписал ректор Александр Шестаков.
С осени прошлого года студенты учились удаленно ради профилактики коронавируса. Дистанционно в вузе сдавали почти все экзамены. Но с 31 января учащиеся вновь будут приходить на большинство семинаров и лекций.
В формате онлайн-трансляций по-прежнему будут проводить только «поточные» лекции, которые читают сразу трем или более группам.
Занятия по физкультуре планируют по возможности, если не помешает погода, проводить на улице.
В пресс-службе вуза уточнили, что у к очным занятиям не допустят студентов с температурой, кашлями и насморком. Во время занятий в университете и студенты, и преподаватели обязаны носить маски.
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Челябинской области растет. За последний день Covid-19 диагностировали у 1656 человек, это максимум за все время с начала пандемии.
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